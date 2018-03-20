Новый вид мошенничества в Тульской области: «Вам положена компенсация»

Об одном из современных видов мошенничества рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Сегодня редко встретишь человека, не пользующегося банковской карточкой. У многих их даже несколько. Это удобно и быстро. Два клика — и расплатился. Не нужно ждать сдачи и заполнять мелочью кошелек. Элементарные правила по так называемой кибергигиене известны всем: карту держи при себе, пин-код и пароль никому не называй. Вроде все понятно, а нет-нет и становимся жертвами финансовых аферистов.

Продвинутые махинаторы теперь не воруют карты, они звонят, представляясь сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда, правительства Тульской области и пр. И сообщают «радостную» новость — о положенном возмещении ущерба от действий мошенников в прошлом, например, о компенсации за купленные медицинские товары, услуги психологов и экстрасенсов, участие в финансовых пирамидах и т. д.

Есть одно «но»: для получения компенсации необходимо оплатить комиссию за перевод денег.

Для большей убедительности мошенники предупреждают свою жертву о том, что в случае отказа оплатить «пошлину», компенсация перейдет в пользу государства. Очевидно, что после перевода денег никаких компенсаций не последует, а номер телефона мошенников будет недоступен.

Что делать, если вы вдруг доверились мошенникам и потеряли деньги? Как показывает опыт специалистов Банка России, чаще всего пострадавшие жалуются на своих страницах в соцсетях, призывая друзей не повторять чужих ошибок. К сожалению, после этих откровений больше ничего не следует.

Жертвы аферистов не спешат обращаться в правоохранительные органы, а зря!

Подобные заявления о случившемся помогут в расследовании схожих преступлений и предотвратят их в дальнейшем. Есть еще одна оборотная сторона у жалоб в социальных сетях: рассказы о хитроумных схемах мошенничества становятся своего рода инструкциями по «разводу» граждан для тех аферистов, которые еще не знали о такой схеме.

Запомните: Банк России не работает с физическими лицами, не оказывает им услуг и, тем более, не выплачивает компенсации.