Сергей Костенко: Явка выше, чем на прошлых президентских выборах

Председатель облизбиркома Сергей Костенко сообщил, что к полудню явка избирателей на выборах выше в сравнении с президентскими выборами 2012 года.

- На 12 часов явка избирателей Тульской области на выборах Президента РФ 2018 года составила 27,96%. В 2012 году к этому времени явка составляла 20,88%.

К полудню в Тульской области уже проголосовали 331310 избирателей. Самый высокий процент явки наблюдается в Куркинском, Каменском, Арсеньевском районах.

Щекино, Кимовск, Ясногорск, Киреевск голосуют активнее, чем на прошлых президентских выборах

Сегодня в Ясногорском районе открылись 29 избирательных участков: 8 в Ясногорске и 21 в муниципальных образованиях Ревякинское, Теляковское и Иваньковское. На 12:00 в муниципальном образовании проголосовало 27,08 % избирателей.

- Активность ясногорцев сегодня выше, чем на предыдущих президентских выборах 2012 года, - комментирует председатель ТИК Ясногорского района Валентина Тыркина.

В Щекинском районе к 12.00 проголосовало 28,15% избирателей. Из 59 открытых участков, 6 – тематические. В Ясной Поляне работает именной участок «Лев Толстой», а Жители Крапивны голосуют на участке «Уездный город К.», который напоминает об историческом прошлом Тульской губернии.

Впервые 30 избирательных комиссий в Щекинском районе оборудованы камерами видеонаблюдения.

В Киреевском районе особое внимание в муниципальном образовании при организации выборов уделили доступной среде. Например, на участке № 1329 в городе Болохово для инвалидов по зрению выделена отдельная кабина для голосования, подготовлены информационные материалы с использованием шрифта Брайля и голосовым устройством.

В Кимовске на избирательном участке имени Капитолины Хрящевой полудню проголосовала почти треть избирателей.

- Мы с мужем всегда голосуем на этом участке и рады тому, что он стал именным. Капитолину Хрящеву в Кимовске знали и уважали, радовались, когда она отмечала свой столетний юбилей. Имена таких достойных людей обязательно нужно увековечивать, - отметила жительница города Валентина Винокурова.

В голосовании на этом участке принял участие и глава МО город Кимовск Валерий Викторов. Его дочери Ирине недавно исполнилось 17 лет. Девушка приняла участие в рейтинговом голосовании по выбору объекта городской среды. Все кимовчане, имеющие паспорта, могут сегодня проголосовать за такие объекты..