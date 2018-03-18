Семья Толстых с детьми проголосовала на именном участке «Лев Толстой»

Для сыновей директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой и ее супруга, советника Президента РФ Владимира Толстого, эти выборы стали первыми.

Вместе с ними пришли сыновья Андрей и Иван, для которых выборы 18 марта стали первыми.

Вся семья Толстых голосовала на именном избирательном участке «Лев Толстой» в Ясной Поляне.

- Мы очень любим наш именной участок, — отметил Владимир Толстой. — Это сельский клуб, там часто проходят творческие встречи. Атмосфера всегда уютная, радостная.

По словам Екатерины Толстой, в этом году на участке «Лев Толстой» показывают фильмы, дают концерты. Музей-усадьба устраивает специальные культурные программы для всех, кто голосует впервые.

- На участке все могут угоститься яснополянскими пирожками, — добавила Екатерина Толстая. — Люди приходят туда, как на праздник.

Иван Толстой отметил, что для него было очень важно проголосовать и внести свой вклад в будущее своей страны.

- Мы представляем молодое поколение туляков, россиян, — поддержал его старший брат Андрей. — Сегодня мы пришли на выборы, потому что нам важно, какой будет наша страна завтра.