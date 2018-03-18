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Руководитель Тульского КБП: «Я поддержал трамвай в голосовании по городским проектам»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Руководитель Тульского КБП: «Я поддержал трамвай в голосовании по городским проектам»

Управляющий директор АО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Дмитрий Коноплёв считает трамвай доступным и экологичным транспортом.

Управляющий директор АО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» Дмитрий Коноплёв проголосовал за президента Российской Федерации.

Также он принял в голосовании за общественные пространства Тулы, которые необходимо благоустроить в 2018 году.

– Сегодня важный день для страны и каждого из нас, – отметил Александр Дмитрий Коноплёв. – Туляки-оружейники – очень ответственные люди. Я думаю, они все придут сегодня на участки. Я сам проголосовал на участке «Героев России». А еще я поддержал тульский трамвай в голосовании по городским проектам.  Считаю его очень нужным полезным, доступным и экологичным транспортом. 

Напомним, сегодня тулякам, пришедшим на избирательные участки, будет предложена возможность определить из 10 проектов обустройства скверов и площадей те, которые по их мнению, необходимо привести в порядок в первую очередь. По итогу будут определены три проекта, которые реализуют в 2018 году. Раскрываем подробности о каждом.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:05 +5
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Люди
Дмитрий Коноплёв
Место
Тульская областьТула
Прочее
трамвайобщественный транспорт

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