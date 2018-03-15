7 вопросов о налоговой декларации-2018: Что нового в этом году?

Вопрос №2

Декларационная кампания этого года проходит по прежним правилам или есть какие-то изменения, особенности? На что следует обратить внимание? Изменился ли порядок налогообложения для граждан, которые продали свои квартиры?

Основные особенности текущей декларационной кампании заключаются в том, что с 1 января 2017 года в связи с изменением законодательства обязанность физических лиц по подаче налоговой декларации по НДФЛ в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом из их доходов, отменена.

Не удержанный налоговым агентом налог за 2016 и 2017 годы будет уплачиваться физическим лицом на основании налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом, в срок не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. В текущем году с учетом выходных дней этот срок перенесен на 3 декабря 2018 года.

Обращаем внимание налогоплательщиков, уже успевших подать декларацию, где они отразили неудержанный НДФЛ, о необходимости представить уточненную «нулевую» декларацию.

Это необходимо, чтобы избежать двойных начислений налога.

Кроме того, напоминаем, что при налогообложении дохода от продажи физическими лицами объектов недвижимого имущества, приобретенных ими в собственность после 1 января 2016 года, применяются следующие правила.

В случае если доходы от продажи объекта будут указаны меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта на 1 января года продажи, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.