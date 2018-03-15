В Тульской области проходит областное первенство по боксу
Победители получат путевку на первенство ЦФО.
В поселке Первомайский стартовало первенство Тульской области по боксу среди юношей 2002−2003 годов рождения. Соревнования проходят в современном спортивном комплексе «Юбилейный» компании «Щекиноазот». Побороться за звание сильнейших собрались боксеры из Щекино, Тулы, Кимовска, Богородицка, Алексина, Куркино, Узловой, Киреевска, Новомосковска.
Директор Дома спорта «Юбилейный» Сергей Серегин:
Сергей Серегин
- Благодаря реконструкции спорткомплекса компанией «Щекиноазот» мы вышли на более высокий уровень по обучению, тренировкам детей. Двое наших воспитанников (спортсмены СК «Витязь») уже вошли в юношескую сборную России по боксу — это Александр Фомичев и Иван Онищенко.
В «Юбилейном» зал светлый, теплый, удобный, отличный ринг и вся спортивная инфраструктура. Мы можем проводить соревнования любого ранга — начиная от первенства района, заканчивая первенством России. Кстати, на нашей базе мы уже провели два областных турнира. На День химика планируем провести соревнования с приглашением мастеров спорта.
У нас занимаются около 400 детей в возрасте от 3-х лет. Это бокс, вольная борьба, плавание и спортивная акробатика. Форму, поездки на соревнования оплачивает наш спонсор «Щекиноазот». Компания на собственные средства содержит Дом спорта. А еще благодаря финансированию предприятия все ребята занимаются в клубе «Витязь» бесплатно. Это хорошая поддержка юных спортсменов и всего тульского спорта.
Главный судья соревнований, председатель коллегии судей Тульской области по боксу Михаил Шевяков:
Михаил Шевяков
- К нам приехали сильнейшие боксеры. Судьи оценивают технику, точность ударов, тактику, дух соперничества, когда боксер умеет переломить бой, навязать свою технику. В четверг выступили 14 пар, в пятницу состоятся полуфинальные бои, финалы — 17 марта.
Василий Стеблецов, старший тренер СК «Витязь», технический делегат соревнований:
Василий Стеблецов
- Победители соревнований поедут на первенство Центрального федерального округа. Так что турнир очень представительный. Приехали действительно сильные ребята! Соперники подбираются в пару в соответствии с возрастом и весом.
Спортклуб «Витязь» представляют сильнейшие спортсмены — Иван Онищенко и Александр Фомичев. Несмотря на юный возраст, ребята уже входят в состав юношеской сборной России.
15-летний Иван Онищенко — двукратный серебряный призёр первенства России:
Иван Онищенко
- Я достаточно серьезно готовился к соревнованиям. Рассчитываю только на победу! Мои тренеры — Василий Стеблецов, Сергей Баранов, Роман Шаповалов. Отдыхать мне почти некогда — я тренируюсь шесть раз в неделю. Но успеваю учиться! После областного первенства поеду на международный турнир, который пройдет с 25 марта в Химках. Спасибо нашему спонсору, «Щекиноазоту», который дал нам хорошие условия и финансово помогает.
14-летний Александр Фомичев — победитель ЦФО, бронзовый призер чемпионата Европы в Румынии:
Александр Фомичев
- Подготовка к соревнованиям шла около месяца. Для меня важна победа, буду к этому стремиться. Я боксом занимаюсь шесть лет. Выбрал его, потому что это мужской вид спорта, он более суровый. Мне нравится. В дальнейшем хочу связать свою жизнь с боксом.
Тренер Александр Жуков, представляющий тульский СК «Металлург», привез на соревнования пять спортсменов:
Александр Жуков
- Самое главное, чтобы ребята провели бои, показали, что могут, выполнили те задачи, которые я поставил, и набрались опыта. Я рассчитываю как минимум на одну золотую медаль в одной весовой категории.
15-летний Денис Володин приехал на соревнования из Тулы:
Денис Володин
- Я пять лет занимаюсь боксом. Сначала меня родители привели, но потом затянуло. Сейчас тренируюсь пять дней в неделю. На областном первенстве я хочу занять первое место в категории 57 кг и поехать потом на ЦФО.
Бои в Доме спорта «Юбилейный» пройдут по 17 марта. Приходите поддержать спортсменов!