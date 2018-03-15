В Тульской области проходит областное первенство по боксу

- Благодаря реконструкции спорткомплекса компанией «Щекиноазот» мы вышли на более высокий уровень по обучению, тренировкам детей. Двое наших воспитанников (спортсмены СК «Витязь») уже вошли в юношескую сборную России по боксу — это Александр Фомичев и Иван Онищенко.

В «Юбилейном» зал светлый, теплый, удобный, отличный ринг и вся спортивная инфраструктура. Мы можем проводить соревнования любого ранга — начиная от первенства района, заканчивая первенством России. Кстати, на нашей базе мы уже провели два областных турнира. На День химика планируем провести соревнования с приглашением мастеров спорта.

У нас занимаются около 400 детей в возрасте от 3-х лет. Это бокс, вольная борьба, плавание и спортивная акробатика. Форму, поездки на соревнования оплачивает наш спонсор «Щекиноазот». Компания на собственные средства содержит Дом спорта. А еще благодаря финансированию предприятия все ребята занимаются в клубе «Витязь» бесплатно. Это хорошая поддержка юных спортсменов и всего тульского спорта.