Налоговые инспекции Тульской области приглашают налогоплательщиков на дни открытых дверей

Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех налоговых инспекциях 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года.

Представить налоговую декларацию в налоговые инспекции по месту жительства не позднее 3 мая 2018 года обязаны лица, получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет — в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1.01.2016 г.), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

от предпринимательской деятельности;

полученные в порядке дарения;

в виде выигрышей в лотереи и т. д.

В рамках «Дня открытых дверей» все желающие смогут не только узнать о порядке и сроках декларирования налогооблагаемых доходов за 2017 год, но и получить практическую помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, самостоятельно сформировать и распечатать необходимые листы декларации, и тут же, при наличии всех необходимых документов, представить её в налоговый орган.



Для посетителей будут оборудованы рабочие места с установленной на компьютер программой «Декларация» и доступом к интернет-сервисам налоговой службы.

Налоговые инспекции Тульской области ждут налогоплательщиков:

23 марта в пятницу — с 9.00 до 20.00

24 марта в субботу — с 10.00 до 15.00

23-24 апреля — с 9.00 до 20.00

Подробности на сайте ФНС России в рубрике «Декларационная кампания».