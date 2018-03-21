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Налоговые инспекции Тульской области приглашают налогоплательщиков на дни открытых дверей

Налоговые инспекции Тульской области приглашают налогоплательщиков на дни открытых дверей

Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех налоговых инспекциях 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года.

Представить налоговую декларацию в налоговые инспекции по месту жительства не позднее 3 мая 2018 года обязаны лица, получившие доходы:

  • от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет — в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1.01.2016 г.), ценных бумаг, долей в уставном капитале;
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
  • от предпринимательской деятельности;
  • полученные в порядке дарения;
  • в виде выигрышей в лотереи и т. д.

В рамках «Дня открытых дверей» все желающие смогут не только узнать о порядке и сроках декларирования налогооблагаемых доходов за 2017 год, но и получить практическую помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, самостоятельно сформировать и распечатать необходимые листы декларации, и тут же, при наличии всех необходимых документов, представить её в налоговый орган.

Для посетителей будут оборудованы рабочие места с установленной на компьютер программой «Декларация» и доступом к интернет-сервисам налоговой службы.

Налоговые инспекции Тульской области ждут налогоплательщиков:

23 марта в пятницу — с 9.00 до 20.00

24 марта в субботу — с 10.00 до 15.00

23-24 апреля — с 9.00 до 20.00

Подробности на сайте ФНС России в рубрике «Декларационная кампания».

Сюжет: Налоги-2018
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