7 вопросов о налоговой декларации-2018: Как ее заполнить?

Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.

вопрос № 5

Как заполнять декларацию? Самостоятельно? Кто может помочь? Будут ли в этом году в налоговых проводиться «Дни открытых дверей»?

Для заполнения налоговой декларации о доходах 2017 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2017», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России.

Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

В рамках ежегодно проводимой Всероссийской акции «Дни открытых дверей» (в 2018 году она запланирована на 23−24 марта и 23−24 апреля) сотрудники налоговых органов окажут помощь при заполнении налоговых деклараций.

Кроме того, в Дни открытых дверей граждане вправе получить от сотрудников налоговых органов информацию:

о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

как воспользоваться программным обеспечением и получить помощь при заполнении налоговой декларации в электронном виде;

о получении налоговых вычетов.

Более подробная информация размещена на сайте ФНС России в рубрике «Декларационная кампания»