7 вопросов о налоговой декларации-2018: Что можно сделать через «Личный кабинет»?

Вопрос №7

Какие возможности есть у «Личного кабинета налогоплательщика»?

Несколько лет на сайте ФНС России успешно функционирует электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Удобство пользования сервисом оценили многие жители области. На сегодняшний день активными пользователями сервиса являются свыше 200 тысяч человек.

Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» можно в любом налоговом органе при предъявлении паспорта и ИНН. Налоговым органом выдается регистрационная карта с логином и временным первичным паролем, который необходимо обязательно сменить в течение месяца — иначе, по истечении данного срока, доступ к сервису будет заблокирован.

Обращаем внимание на то, что с 2018 года физическое лицо, получившее доступ к «Личному кабинету», получает документы налоговых органов — в том числе, уведомления на уплату личных имущественных налогов — в электронной форме через сервис независимо от того — сменил ли он первичный пароль или нет.

Таким образом, не будут направляться документы на бумажном носителе по почте пользователям «Личного кабинета», не представившим в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, а также лицам, подключавшихся к «Личному кабинету», но не сменивших первичный пароль. Настоятельно рекомендуем тем налогоплательщикам, кто получил регистрационную карту, но по каким-то причинам не сменил пароль к «Личному кабинету», утратил его или забыл обратиться в любую налоговую инспекцию, чтобы восстановить доступ к сервису, и в дальнейшем активно пользоваться сервисом, своевременно получать все необходимые документы и удобно взаимодействовать с налоговым органом.

Кстати, пользователи Единого портала госуслуг могут осуществить вход в «Личный кабинет налогоплательщика» с помощью логина и пароля от ЕПГУ, при условии что при регистрация в системе они подтверждали свою личность в одном из мест присутствия операторов ЕСИА (МФЦ, почта и т. д. ).

Сервис позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию:

получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ, заявление на зачет или возврат переплаты, на предоставление налоговой льготы, заявление о счетах в иностранных банках.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступна возможность заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации.

ФНС России постоянно работает над модернизацией сервиса: в новой версии ЛК ФЛ изменен дизайн, который разрабатывался по итогам опроса, с учетом предложений и замечаний налогоплательщиков. Концепция нового ЛК — это простота и ясность изложения информации пользователю, удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК — формула расчета налога, которая позволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ — вкладка «Жизненные ситуации», предоставляющая информацию пользователю на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика вопросов. Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с налоговым органом, и подробное описание для каждой ситуации.

Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства. Оно доступно налогоплательщикам с конца 2017 года.