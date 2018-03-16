7 вопросов о налоговой декларации-2018: Что будет, если не подать декларацию?
Налоговики совместно с Myslo рассказывают о тонкостях декларационной кампании 2018 года.
вопрос №5
Какая существует ответственность за непредставление декларации в установленный срок?
Налоговая ответственность за непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в установленный срок предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса. Размер штрафа составляет 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
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