7 вопросов о налоговой декларации-2018: Что будет, если не подать декларацию?

вопрос №5

Какая существует ответственность за непредставление декларации в установленный срок?

Налоговая ответственность за непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в установленный срок предусмотрена статьей 119 Налогового кодекса. Размер штрафа составляет 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.