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Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд
Фото Алексея Пирязева.

Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд

Сегодня по делу рассмотрят апелляционную жалобу.

В Тульском областном суде — аншлаг. Такого количества желающих попасть на заседание здесь давно не видели. «Кто по Морозову — освободите коридор!» — только и слышно у зала судебных заседаний.
 
Пришли потерпевшие, сотрудники Тулагоргаза, пресса, просто желающие поддержать одну или другую сторону, адвокаты. Несколько десятков человек.
 
 
Корреспонеднты Myslo также работают в суде. Следите за новостями.
 
Начальник ВДГО «Тулагоргаза» Олег Шарапов:
Олег Шарапов

Олег Шарапов

- Мы надеемся на оправдательный приговор. Наш сотрудник невиновен. Поддержать Морозова пришёл весь коллектив, в котором он работал. Мы пойдём до конца.

Потерпевшие Манжосовы и долженко:
- Мы ждём от это суда объективного решения. Ему надо было ещё больше дать! За смерти людей нужно ответить. Жизни нашей детей и внуков должны быть расследованы честно и справедливо. Наши родные своими короткими жизнями спасли полгорода. Теперь все проверяют свои газовые колонки и стали бдительнее. Этот слесарь ставил по 800 колонок, по его словам, в год. Разве можно такое количество установить нормально?
 
Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

Подробности этой истории смотрите в специальном сюжете Myslo.

Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме №13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей. 

Тела погибших обнаружили на следующий день. При осмотре места происшествия было зафиксировано, что газоотводящая труба водонагревательной колонки просто лежит на шкафу. Угарный газ беспрепятственно шел в квартиру.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. И вот недавно было предъявлено обвинение слесарю-газовщику, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.

 

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Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 1
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 2
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 3
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 4
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 5
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 6
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 7
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