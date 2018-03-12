Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд

Фото Алексея Пирязева.

В Тульском областном суде — аншлаг. Такого количества желающих попасть на заседание здесь давно не видели. «Кто по Морозову — освободите коридор!» — только и слышно у зала судебных заседаний.

Пришли потерпевшие, сотрудники Тулагоргаза, пресса, просто желающие поддержать одну или другую сторону, адвокаты. Несколько десятков человек.

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Начальник ВДГО «Тулагоргаза» Олег Шарапов: Олег Шарапов - Мы надеемся на оправдательный приговор. Наш сотрудник невиновен. Поддержать Морозова пришёл весь коллектив, в котором он работал. Мы пойдём до конца.

Потерпевшие Манжосовы и долженко:

- Мы ждём от это суда объективного решения. Ему надо было ещё больше дать! За смерти людей нужно ответить. Жизни нашей детей и внуков должны быть расследованы честно и справедливо. Наши родные своими короткими жизнями спасли полгорода. Теперь все проверяют свои газовые колонки и стали бдительнее. Этот слесарь ставил по 800 колонок, по его словам, в год. Разве можно такое количество установить нормально?

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.