новости
новости
Регистрация
Житель Алексина замерз насмерть на улице

Житель Алексина замерз насмерть на улице

Предположительно, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Труп мужчины утром 9 марта обнаружили прохожие на улице Тургенева в Алексине. Тело лежало на обочине дороги.
 
В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области MySlo сообщили, что по итогам осмотра трупа следов насильственной смерти не было обнаружено. Согласно заключению судмедэксперта, смерть мужчины стала следствием переохлаждения. Также возможно мужчина был пьян.
 
Личность умершего на данный момент не установлена, на вид ему примерно 45-50 лет, личность погибшего сейчас устанавливается. 
 
По факту смерти следственным отделом СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
замерз насмерть
Место
АлексинТульская область
Прочее
следователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Министр экологии Тульской области проведет личный прием
Министр экологии Тульской области проведет личный прием
В выходные семь туляков попались на вождении в пьяном виде
В выходные семь туляков попались на вождении в пьяном виде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.