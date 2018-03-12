Житель Алексина замерз насмерть на улице

Труп мужчины утром 9 марта обнаружили прохожие на улице Тургенева в Алексине. Тело лежало на обочине дороги.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области MySlo сообщили, что по итогам осмотра трупа следов насильственной смерти не было обнаружено. Согласно заключению судмедэксперта, смерть мужчины стала следствием переохлаждения. Также возможно мужчина был пьян.

Личность умершего на данный момент не установлена, на вид ему примерно 45-50 лет, личность погибшего сейчас устанавливается.

По факту смерти следственным отделом СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.