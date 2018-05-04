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Суд оставил слесаря «Тулагоргаза» под домашним арестом еще на месяц

Суд оставил слесаря «Тулагоргаза» под домашним арестом еще на месяц

Очередное заседание по делу слесаря-газовщика Владимира Морозова прошло 4 мая в Центральном суде.

Как стало известно Myslo, cегодня, 4 мая, в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу Владимира Морозова, слесаря «Тулагоргаза». По версии следствия, по его вине погибла семья из четырех человек.

Суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении сроков домашнего ареста на три месяца.

Ходатайство удовлетворили лишь частично, оставив газовщика под домашним арестом на месяц.

Также были продлены сроки следствия по уголовному делу ещё на три месяца.

Напомним, 11 апреля в Центральном суде города Тулы Владимира Морозова освободили из-под стражи и изменили ему меру пресечения на домашний арест. За это время следователи должны будут провести по делу дополнительное расследование и вновь направить его в суд либо принять иное процессуальное решение.

предыстория

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

Подробности этой истории смотрите в специальном сюжете Myslo.

Трагедия в семье Манжосовых случилась 18 ноября 2015 года в доме №13-а по ул. Новомосковской. В тот вечер в съемной квартире от угарного газа погибли четверо: супружеская пара и двое их детей.

При осмотре квартиры выяснилось, что газоотводящая труба колонки просто лежала на шкафу.

Следствие по делу то приостанавливалось, то возобновлялось. В декабре по делу арестовали Владимира Морозова, который заменил колонку в квартире за три года до происшествия.

Сюжет: Суд над слесарем "Тулагоргаза"
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:08 0
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