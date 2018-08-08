Следствие по делу тульского газовщика продлили до ноября

Как стало известно Myslo, следствие по громкому делу по обвинению слесаря «Тулагоргаза» Владимира Морозова в смерти семьи из четырех человек продлено до 9 ноября. Напомним, дело сейчас расследует столичный главк СКР: материалы изъяли из тульского управления.

Следствие по делу о смерти семьи от угарного газа продолжается уже более двух с половиной лет — с 18 ноября 2015-го. Обвинение строится на том, что в 2012 году газовщик Владимир Морозов некачественно установил в квартире колонку, а спустя три года семья из четырех человек погибла от угарного газа.

Защита же считает, что за три года (а именно столько прошло с момента установки до момента ЧП) с колонкой и трубой могло произойти все что угодно.

Многие знакомые с этой историей сходятся в том, что всему виной — некачественно проведенное следствие на первоначальном этапе, а впоследствии — невозможность собрать доказательства виновности или невиновности Морозова из-за упущенного времени.

Дело уже направляли в суд, рассматривали две судебные инстанции, впоследствии приговор был отменен и 64-летний газовщик Владимир Морозов вернулся домой из СИЗО, где провел 5 месяцев. На этот раз его поместили под домашний арест.

- Вчера папе продлили домашний арест, также до 9 ноября, как и срок следствия, — рассказывает Елена, дочь Морозова. — Получится уже 7 месяцев, как ему нельзя выходить за пределы домовладения без разрешения контролирующего органа, нельзя пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, кроме домочадцев. Отец — немолодой больной человек. Мало того, что он просидел в следственном изоляторе почти полгода, теперь мы из-за браслета на ноге не можем сделать ему МРТ: как лечить отца?!

Елена говорит, что московские следователи обещают проверить все доводы о его невиновности.

- Но, боюсь, все это только слова. Мы до сих пор ждем ответы на наши жалобы (их было очень много в СК РФ) и пытаемся записаться на прием к Бастрыкину уже в течении 5 месяцев…

предыстория

Морозова обвиняют по ст. 238 ч. 3 УК РФ — выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, в декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил пять лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла семья: четыре человека отравились угарным газом. Приговор впоследствии был отменен, а дело возвращено на новое расследование.