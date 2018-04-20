Суд оставил тульского газовщика под домашним арестом, несмотря на жалобы потерпевших

64-летний слесарь «Тулагоргаза» Владимир Морозов был осужден к 5 годам колонии за то, что он якобы неправильно установил газовую колонку в квартире. Через три года в ней отравилась угарным газом семья из 4-х человек.

Месяц назад Тульский областной суд отправил дело на дополнительное расследование. Самого Морозова сначала оставили под стражей, но затем выпустили из СИЗО под домашний арест.

С этим решением не согласился один из потерпевших. Он обжаловал решение Центрального районного суда и потребовал взять Морозова под арест, поскольку слесарь может скрыться от следствия.

На заседании сторона обвинения не поддержала жалобу потерпевшего. Суд оставил решение о домашнем аресте в силе.