Следственный комитет: Отходы со «Щегловского вала» вывозили по указанию директора фирмы «Бренд»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проведена доследственная проверка по сообщению об обнаружении в январе 2018 года в Пролетарском районе города Тулы свалки химических отходов.

Региональный следственный комитет распространил сообщение следующего содержания:

«В ходе проверки установлено, что 13 января 2018 года на участке местности, расположенном в 700 метрах от здания по адресу: Тула, ул. Щегловская Засека, 31, корп. 8, осуществлялось хранение химических отходов с нарушением установленных правил.

Транспортировка химических веществ произведена с территории АО «Щегловский вал» по указанию директора ООО «Бренд».

Согласно заключению эксперта, в результате хранения химических веществ на участке местности негативного воздействия на почвенный и растительный покров, на объекты животного мира не произошло, вред окружающей среде не причинен. Угроза причинения существенного вреда окружающей среде не возникла.

Поскольку установлено, что хранение отходов не создало угрозы причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, а такая угроза является необходимым условием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), следственными органами СКР по Тульской области принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ООО «Бренд» в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ».

То есть, получается, что виноват во всем был руководитель ООО «Бренд», а наказание понес «Щегловский вал». Напомним, предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.