Свалка химикатов в Туле: в возбуждении дела в отношении «Щегловского вала» отказано
Региональный следственный комитет завершил проверку по факту обнаружения незаконной свалки у поселка Новомедвенский.
Региональный следственный комитет завершил проверку по данному факту. 19 февраля было принято процессуальное решение.
В возбуждении уголовного дела по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) отказано.
Квалифицирующим признаком этого преступления является создание угрозы существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Проведенная экспертиза веществ с незаконной свалки не выявила вреда для окружающей среды, достаточного для уголовного преследования.
Напомним, «Щегловский вал» уже был оштрафован по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами).
Предприятию назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.