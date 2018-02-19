Свалка химикатов в Туле: в возбуждении дела в отношении «Щегловского вала» отказано

Фото Юлии Королевой.

Региональный следственный комитет завершил проверку по факту обнаружения незаконной свалки у поселка Новомедвенский.

13 января 2018 года на пустыре в Пролетарском округе была найдена несанкционированная свалка (жидкие гальванические отходы, гальванический шлам и т.д.). Выяснилось, что отходы принадлежат АО «Щегловский вал».

Региональный следственный комитет завершил проверку по данному факту. 19 февраля было принято процессуальное решение.

В возбуждении уголовного дела по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) отказано.

Квалифицирующим признаком этого преступления является создание угрозы существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Проведенная экспертиза веществ с незаконной свалки не выявила вреда для окружающей среды, достаточного для уголовного преследования.

Напомним, «Щегловский вал» уже был оштрафован по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами).

Предприятию назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.