Работники «Тулагоргаза» провели техобслуживание Вечного огня на площади Победы

Специалисты компании провели первое в этом году техническое обслуживание мемориала на площади Победы.

Для обеспечения постоянного газоснабжения мемориала газовики удалили мусор, очистили от копоти и нагара горелку, отрегулировали процесс горения, проверили герметичность всех соединений.

«Вечный огонь у памятника „Героическим защитникам города Тулы в 1941 г.“ на площади Победы — один их старейших Вечных огней Тулы. Он был построен в 1967 году. Этому мемориалу мы уделяем большое внимание, работы по проверке его технического состояния проводим не менее 10 раз в год», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

Кроме того, несколько раз в год проверку работоспособности горелок Вечного огня газовики проводят в Кремлевском сквере у памятника сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов — участникам героической обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года и на Московском шоссе у мемориала «Защитниками неба Отечества».

Справка

Работы по техобслуживанию мемориалов проходят в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память». Проект стартовал в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.