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В Тульской области появится производство современных полимеров для строительной отрасли
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области появится производство современных полимеров для строительной отрасли

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

15 февраля на Российском инвестиционном форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров АО «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает создание производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли стройматериалов в рамках программы импортозамещения (Новомосковск) с 2019 по 2025 год. В настоящее время ведутся проектные работы.

– Химическая промышленность – одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое производство позволит увеличить объём выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест, – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона также отметил вклад компании «Полипласт Новомосковск» в развитие хоккея в Тульской области.

 

ООО «Полипласт Новомосковск» – один из крупнейших заводов в России по производству высокотехнологичных добавок в бетон и строительные растворы.

В 2017 году завод произвел свыше 100 тысяч тонн конечной продукции (добавки для бетона и цемента) для строительной отрасти.

География поставок завода охватывает Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Сюжет: РИФ-2018
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