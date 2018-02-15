В Тульской области появится производство современных полимеров для строительной отрасли
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
15 февраля на Российском инвестиционном форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров АО «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно предусматривает создание производственного комплекса по выпуску высокомолекулярных термостабильных полимеров для отрасли стройматериалов в рамках программы импортозамещения (Новомосковск) с 2019 по 2025 год. В настоящее время ведутся проектные работы.
– Химическая промышленность – одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое производство позволит увеличить объём выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест, – сказал Алексей Дюмин.
Глава региона также отметил вклад компании «Полипласт Новомосковск» в развитие хоккея в Тульской области.
ООО «Полипласт Новомосковск» – один из крупнейших заводов в России по производству высокотехнологичных добавок в бетон и строительные растворы.
В 2017 году завод произвел свыше 100 тысяч тонн конечной продукции (добавки для бетона и цемента) для строительной отрасти.
География поставок завода охватывает Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.