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Певица Зара в Туле: «Сегодня историю творит молодежь»

Певица Зара в Туле: «Сегодня историю творит молодежь»

Зара встретилась с тульской молодежью.

В штабе общественной поддержки Владимира Путина доверенное лицо кандидата – певица Зара – встретилась с молодежью: волонтерами штаба, членами общественных молодежных организаций, представителями ОНФ.

Зара в качестве доверенного лица Путина ответила на вопросы участников встречи. Среди них был вопрос про участие в выборах.

– Если каждый из вас скажет своим близким, чтобы они пришли и проголосовали за того кандидата, которого они считают нужным видеть, это уже будет хорошо. Каждый из вас может поменять нашу судьбу, каждый из вас может повлиять на историю, – ответила певица.

Зара добавила, что особенно важно участие молодежи в выборе главы государства:

– Я понимаю, что это будущее моей страны, это мое будущее. Именно молодежь сегодня формирует будущее России. Активная молодёжь нам нужна; если мы будем плыть по течению, то мы мало что сможем изменить.

Зара посоветовала молодым людям читать хорошие книги и слушать классическую музыку.

сегодня, в 11:38
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Тула

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