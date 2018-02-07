новости
новости
Регистрация
На трассе М-4 «Дон» загорелась фура
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе М-4 «Дон» загорелась фура

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 7 февраля, в 13.36 в службу спасения сообщили о возгорании фуры «Мерседес Актрос», расположенной на 233-м км трассы М-4 «Дон» (Богородицкий район).

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 13.43. Через три минуты возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел салон и моторный отсек автомобиля, сгорели колеса и оплавилось лакокрасочное покрытие.

Кадры пожара снял на видео наш читатель.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:59 +3
Другие статьи по темам
Событие
сгорела фура
Место
Тульская областьБогородицкий район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Евгений Авилов предложил провести опрос по транспорту и благоустройству в день выборов
Евгений Авилов предложил провести опрос по транспорту и благоустройству в день выборов
Мы изменились! Вас приветствует дилерский центр «Лада-Тула»
Мы изменились! Вас приветствует дилерский центр «Лада-Тула»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.