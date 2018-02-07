Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На трассе М-4 «Дон» загорелась фура
К счастью, никто не пострадал.
Сегодня, 7 февраля, в 13.36 в службу спасения сообщили о возгорании фуры «Мерседес Актрос», расположенной на 233-м км трассы М-4 «Дон» (Богородицкий район).
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 13.43. Через три минуты возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорел салон и моторный отсек автомобиля, сгорели колеса и оплавилось лакокрасочное покрытие.
Кадры пожара снял на видео наш читатель.
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