«Комфортная среда» будет во всех муниципалитетах Тульской области
По словам министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, в следующем году федеральный проект «Городская комфортная среда» накроет всю область.
В 2017 году в Тульской области стартовал федеральный проект «Формирование городской комфортной среды». В нем участвовало 9 муниципалитетов. Все работы — а объектов было 239 — завершены и приняты. Деньги в муниципалитеты перечислены.
В 2018 году в проект войдут все 26 муниципалитетов области.
- Этот проект инициировал Президент, в Тульской области проект находился под личным контролем губернатора, — напомнила Элеонора Шевченко. — В части благоустройства дворовых территорий у жителей было востребовано асфальтирование и освещение, в том числе энергосберегающее, установка детского игрового и спортивного оборудования. Благополучателями этого проекта в 2017 году стали 5 тысяч жителей региона.
Уже проведена инвентаризация территорий для участия в проекте на 2018−2020 годы.
Для общественных пространств в каждом муниципалитете сейчас идет разработка дизайн-проектов. По словам министра, их разрабатывают с учетом пожеланий жителей, так как у всех разные вкусы и восприятие действительности.
- Когда население определяет, каким быть тому или иному пространству, когда проект проходит общественное обсуждение, на выходе мы получаем удовлетворенность и благодарность жителей, — пояснила Шевченко. И добавила, что во всех муниципалитетах пройдут публичные обсуждения проектов общественных пространств.
По поручению губернатора Алексея Дюмина объем финансирования программы на 2018 год не снижается. Напомним, что в 2017 году объем финансирования составил 522 млн руб., на следующий год он может составить около 600 млн руб. Причем софинансирование из федерального бюджета сохранится на уровне 2017 года.
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