Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области более 8000 человек остались без света
В регионе бушует непогода.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 февраля, в пяти районах Тульской области было частично нарушено электроснабжение. По состоянию на 12.25 в Венёвском районе полностью восстановили подачу электричества.
Без света остаются:
- Заокский район (около 1200 домов и более 4000 человек);
- Ясногорский район (более 460 домов и около 1300 человек);
- ГО Алексин (более 500 домов и 880 человек);
- Щёкинский район (более 330 домов и около 1880 человек).
К восстановительным работам привлечены бригады ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований.
В Главном управлении с подчиненными подразделениями и во всех муниципальных образованиях введен режим функционирования «Повышенная готовность».
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