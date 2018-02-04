В Тульской области более 8000 человек остались без света

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 февраля, в пяти районах Тульской области было частично нарушено электроснабжение. По состоянию на 12.25 в Венёвском районе полностью восстановили подачу электричества.

Без света остаются:

Заокский район (около 1200 домов и более 4000 человек);

Ясногорский район (более 460 домов и около 1300 человек);

ГО Алексин (более 500 домов и 880 человек);

Щёкинский район (более 330 домов и около 1880 человек).

К восстановительным работам привлечены бригады ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований.

В Главном управлении с подчиненными подразделениями и во всех муниципальных образованиях введен режим функционирования «Повышенная готовность».