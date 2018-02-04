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Тулячка завоевала золото на соревнованиях по художественной гимнастике
Фото СШ "Триумф".

Тулячка завоевала золото на соревнованиях по художественной гимнастике

Поздравляем Диану Першину!

С 22 по 25 января в Орехово-Зуево прошел Кубок ОФСОО «Русь» по художественной гимнастике. Тульскую область представляли гимнастки из спортивной школы «Триумф».

Тулячка Диана Першина (2006 г. р., программа 1 разряда) завоевала золото. Третье место у Виолетты Никишиной (2004 г. р., программа КМС).

Первое место заняла тульская команда «Блеск» в составе Алины Семеновой, Анастасии Масловой, Софьи Дергаевой, Валерии Майоровой и Екатерины Куфтиной (программа 2 разряда).

Диана Першина, победив на соревнованиях, получила право выступать на первенстве России по художественной гимнастике, которое пройдет в Казани.

Тренируются спортсменки под руководством Светланы Иванковой.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:42 +11
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