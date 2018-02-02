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В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП
Фото пользователя Зураб.

В Туле на проспекте Ленина произошло массовое ДТП

На данный момент известно об одном пострадавшем.

В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской в 16.20 произошло массовое ДТП. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля: «Форд Мондео», «Ниссан X-Trail», «Мерседес-Бенц» и «Кадиллак SRX4».

Как сообщают очевидцы, автомобили получили серьезные повреждения, у двух машин оторваны колеса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Известно об одном пострадавшем. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Все обстоятельства выясняются.

Очевидцы сообщают, что на улице Первомайской и пр. Ленина образовалась серьезная пробка.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:30 +6
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