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Жителя Богородицка покусала бродячая собака

Жителя Богородицка покусала бродячая собака

Мужчина отделался небольшой царапиной.

В редакцию Myslo обратился житель Богородицка Виктор Губарев. Он рассказал, что вечером 1 февраля на улице Коммунаров на него набросились бродячие собаки. Одна из них укусила его за ногу.

– Я поехал в больницу. Мне сказали, что за этот час я уже третий человек, кто обратился с такой проблемой! Стая собак бегает возле школы. Страшно становится! — пишет Виктор.

Мужчина обратился в городскую администрацию. Власти ответили, что разберутся в ситуации.

В администрации Богородицка корреспонденту Myslo подтвердили, что сегодня специалист выходил на место происшествия, разбирался в ситуации. Выяснилось, что эта собака — частная. Хозяйка животного заявила, что не знала о «побеге» своих трех собак. Сейчас женщина уже посадила животных на привязь.

Представители администрации написали заявление в полицию, чтобы правоохранители приняли меры.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:52 +5
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