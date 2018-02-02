Жителя Богородицка покусала бродячая собака

В редакцию Myslo обратился житель Богородицка Виктор Губарев. Он рассказал, что вечером 1 февраля на улице Коммунаров на него набросились бродячие собаки. Одна из них укусила его за ногу.

– Я поехал в больницу. Мне сказали, что за этот час я уже третий человек, кто обратился с такой проблемой! Стая собак бегает возле школы. Страшно становится! — пишет Виктор.

Мужчина обратился в городскую администрацию. Власти ответили, что разберутся в ситуации.

В администрации Богородицка корреспонденту Myslo подтвердили, что сегодня специалист выходил на место происшествия, разбирался в ситуации. Выяснилось, что эта собака — частная. Хозяйка животного заявила, что не знала о «побеге» своих трех собак. Сейчас женщина уже посадила животных на привязь.

Представители администрации написали заявление в полицию, чтобы правоохранители приняли меры.