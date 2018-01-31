Под Алексином в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексинском районе на 10-м км автодороги «Алексин-Железня» произошло ДТП. Около 11.40 в ГИБДД поступило сообщение о столкновении микроавтобуса «Форд» 263-го маршрута и автомобиля «Ниссан Навара».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего произошло касательное столкновение с двигавшимся навстречу микроавтобусом.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека – водитель и пассажир микроавтобуса, они получили различные травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали происшествия и организуют дорожное движение на участке трассы, где произошло столкновение. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.