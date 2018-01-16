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Московская компания «ПИК-комфорт» агрессивно скупает тульские УК

Московская компания «ПИК-комфорт» агрессивно скупает тульские УК

В ее управлении по всей России около 40 млн кв. м.

Руководитель Государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин рассказал, что на тульский рынок управляющих компаний заходит крупный игрок — московская группа компаний «ПИК-комфорт». Она агрессивно скупает УК.
 
Что грозит собственникам? Как будут выстроены отношения у власти с таким монстром?
 
– Да, на рынок Тульской области заходит крупная компания. В ее управлении по всей России около 40 млн кв. м. Не скажу, что все тульские собственники УК кинулся продавать свой бизнес «ПИК-комфорту».
 
Мы вели переговоры с руководством компании, ведь собственников больше волнует, если компания московская, то до нее нельзя будет дозвониться. Нас заверили, что все сотрудники купленных УК, телефоны и офисы останутся без изменений на месте, — рассказал Бирюлин.
 
Отметим, что «ПИК-комфорт» — не самая большая компания в Туле. Она входит в топ-5 по размеру обслуживаемого жилого фонда.

 

сегодня, в 11:55 0
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