Московская компания «ПИК-комфорт» агрессивно скупает тульские УК

Руководитель Государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин рассказал, что на тульский рынок управляющих компаний заходит крупный игрок — московская группа компаний «ПИК-комфорт». Она агрессивно скупает УК.

Что грозит собственникам? Как будут выстроены отношения у власти с таким монстром?

– Да, на рынок Тульской области заходит крупная компания. В ее управлении по всей России около 40 млн кв. м. Не скажу, что все тульские собственники УК кинулся продавать свой бизнес «ПИК-комфорту».

Мы вели переговоры с руководством компании, ведь собственников больше волнует, если компания московская, то до нее нельзя будет дозвониться. Нас заверили, что все сотрудники купленных УК, телефоны и офисы останутся без изменений на месте, — рассказал Бирюлин.

Отметим, что «ПИК-комфорт» — не самая большая компания в Туле. Она входит в топ-5 по размеру обслуживаемого жилого фонда.