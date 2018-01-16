Зимний рейтинг УК в Тульской области: проверь, надежна ли твоя управляющая компания?
В правительстве представили новый рейтинг управляющих компании региона. По сравнению с последним, августовским, он значительно изменился.
Рейтинг управляющих организаций традиционно представил руководитель Государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин:
– У нас положительная динамика по ряду управляющих компаний. Больше баллов набирали те, на кого меньше жаловались жители, кто имел неплохую платежную дисциплину и хорошую исполняемость предписаний ГЖИ. Многие выполняют предписания выполняли в течение суток.
Количество управляющих компаний в «зеленой» зоне увеличилось. В «красной» зоне оказались 7 новых УК, поскольку они имеют задолженности по ресурсам и множество жалоб от собственников жилья на их работу. Будем с ними работать.
Всего в регионе работают 148 управляющих компаний.
Условные обозначения:
В ней – 33 организации:
В нее попали 92 УК.
В ней находятся 23 УК.
В состоянии банкротства в Тульской области сейчас находятся четыре управляющих компании. Также в новом рейтинге в отдельную позицию вынесли УК, в отношении которых ведутся следственные действия. Информация предоставлена сотрудниками МВД.
Заметим, что этот рейтинг немного «запоздал». Изначально задуманная квартальная периодичность дала сбой: прошлый рейтинг был аж в августе 2017 года.
– У нас много УК переходили на прямые договоры, поэтому требовалось время на анализ задолженностей перед ресурсниками, – объяснил Бирюлин.