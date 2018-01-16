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Зимний рейтинг УК в Тульской области: проверь, надежна ли твоя управляющая компания?

Зимний рейтинг УК в Тульской области: проверь, надежна ли твоя управляющая компания?

В правительстве представили новый рейтинг управляющих компании региона. По сравнению с последним, августовским, он значительно изменился.

Рейтинг управляющих организаций традиционно представил руководитель Государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин:

– У нас положительная динамика по ряду управляющих компаний. Больше баллов набирали те, на кого меньше жаловались жители, кто имел неплохую платежную дисциплину и хорошую исполняемость предписаний ГЖИ. Многие выполняют предписания выполняли в течение суток.

Количество управляющих компаний в «зеленой» зоне увеличилось. В «красной» зоне оказались 7 новых УК, поскольку они имеют задолженности по ресурсам и множество жалоб от собственников жилья на их работу. Будем с ними работать.

рейтинг ук тульской области

Всего в регионе работают 148 управляющих компаний.

Условные обозначения:

«Зеленая» зона

В ней – 33 организации:

 

«желтая» зона

В нее попали 92 УК.

«красная» зона

В ней находятся 23 УК.

банкротство, уголовные дела

В состоянии банкротства в Тульской области сейчас находятся четыре управляющих компании. Также в новом рейтинге в отдельную позицию вынесли УК, в отношении которых ведутся следственные действия. Информация предоставлена сотрудниками МВД.

Заметим, что этот рейтинг немного «запоздал». Изначально задуманная квартальная периодичность дала сбой: прошлый рейтинг был аж в августе 2017 года. 

– У нас много УК переходили на прямые договоры, поэтому требовалось время на анализ задолженностей перед ресурсниками, – объяснил Бирюлин.

 

Скачать рейтинг.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 11:41 −2
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Люди
Алексей Бирюлин
Место
Тульская область

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