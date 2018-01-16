«РЭМС» вернулась в рейтинг тульских УК: следствие больше не ведут

Уголовное дело в отношении Алисы Толкачевой продолжается, однако руководителем ОАО «РЭМС» она больше не является.

Очередной рейтинг управляющих компаний Тульской области сегодня озвучил журналистам начальник Государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин.

Руководитель ведомства сообщил, ОАО «РЭМС» вновь значится в списке рейтинга УК Тульской области. Она заняла одну из строк в «желтой» зоне. Ранее это управляющая компания вовсе не попадала в список из-за расследуемого в отношении ее руководителя Алисы Толкачевой уголовного дела. Теперь в отношении должностных лиц фирмы «РЭМС» следственные действия не ведутся, поскольку руководитель сменился.

– Алиса Толкачева не является руководителем УК «РЭМС», поэтому уголовное дело в отношении нее не имеет отношения к компании. А дело в отношении нее продолжается. Но мы про составлении рейтинга не можем учитывать до пятого колена всех директоров УК, – пояснил Алексей Бирюлин.

Подробнее об уголовном деле бывшего мэра Тулы Алисы Толкачевой можно прочитать здесь.