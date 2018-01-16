новости
новости
Регистрация
«РЭМС» вернулась в рейтинг тульских УК: следствие больше не ведут

«РЭМС» вернулась в рейтинг тульских УК: следствие больше не ведут

Уголовное дело в отношении Алисы Толкачевой продолжается, однако руководителем ОАО «РЭМС» она больше не является.

Очередной рейтинг управляющих компаний Тульской области сегодня озвучил журналистам начальник Государственной жилищной инспекции региона Алексей Бирюлин.

Руководитель ведомства сообщил, ОАО «РЭМС» вновь значится в списке рейтинга УК Тульской области. Она заняла одну из строк в «желтой» зоне. Ранее это управляющая компания вовсе не попадала в список из-за расследуемого в отношении ее руководителя Алисы Толкачевой уголовного дела. Теперь в отношении должностных лиц фирмы «РЭМС» следственные действия не ведутся, поскольку руководитель сменился.

– Алиса Толкачева не является руководителем УК «РЭМС», поэтому уголовное дело в отношении нее не имеет отношения к компании. А дело в отношении нее продолжается.  Но мы про составлении рейтинга не можем учитывать до пятого колена всех директоров УК, – пояснил Алексей Бирюлин.

Подробнее об уголовном деле бывшего мэра Тулы Алисы Толкачевой можно прочитать здесь.

сегодня, в 12:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
рейтинг УК
Люди
Алиса ТолкачеваАлексей Бирюлин
Место
ТулаТульская область
Прочее
ОАО РЭМСуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в аварии пострадали двое детей
В Тульской области в аварии пострадали двое детей
Московская компания «ПИК-комфорт» агрессивно скупает тульские УК
Московская компания «ПИК-комфорт» агрессивно скупает тульские УК
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.