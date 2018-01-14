Алексей Дюмин взял на контроль ситуацию со свалкой химикатов на окраине Тулы

В поселке Новомедвенский, расположенном в Пролетарском районе Тулы, на днях была случайно обнаружена незаконная свалка с опасными химикатами. В поле было складировано не менее ста канистр с жидкими веществами по 37 кг и около десятки мешков по 25 кг с твёрдыми отходами. В общей сложности это около 4,5 тонн опасных веществ.

На некоторых были этикетки: серная кислота и гальванический шлам.

По факту обнаружения министерство экологии и природных ресурсов Тульской области возбудило дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Более подробная информация будет известна после проведения лабораторных исследований Росприроднадзора, которые будут проведены 15 января.