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Алексей Дюмин взял на контроль ситуацию со свалкой химикатов на окраине Тулы

Алексей Дюмин взял на контроль ситуацию со свалкой химикатов на окраине Тулы

Министерство экологии и природных ресурсов Тульской области возбудило дело об административном правонарушении.

В поселке Новомедвенский, расположенном в Пролетарском районе Тулы, на днях была случайно обнаружена незаконная свалка с опасными химикатами. В поле было складировано не менее ста канистр с жидкими веществами по 37 кг и около десятки мешков по 25 кг с твёрдыми отходами. В общей сложности это около 4,5 тонн опасных веществ.

На некоторых были этикетки: серная кислота  и гальванический шлам.

По факту обнаружения министерство экологии и природных ресурсов Тульской области возбудило дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Более подробная информация будет известна после проведения лабораторных исследований Росприроднадзора, которые будут проведены 15 января.
 
Вчера администрация Тулы выделила транспорт для вывоза химикатов с незаконной свалки. Было вывезено около 300 канистр химикатов.
 
Ситуацию взял на личный контроль губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:43 +2
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