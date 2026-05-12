Все для того, чтобы ученики могли отличить правду от вымысла.

Министерство просвещения России решило серьезно заняться историческим образованием в школах, детских садах, колледжах и вузах. Для этого разработали и уже отправили во все регионы новую Концепцию исторического просвещения. Она рассчитана на пять лет.

Главная цель — чтобы дети и молодежь лучше понимали историю своей страны, гордились ею и могли отличить правду от вымысла. Теперь в школах будут не только учить даты и события, но и объяснять, как работать с источниками, анализировать информацию.

В школах, колледжах и вузах появятся новые программы и кружки по истории.

Будут проводить больше интересных мероприятий: олимпиад, конкурсов, квестов, исторических уроков.

Для учителей организуют курсы повышения квалификации и подготовят современные методички.

В 2027 году запустят специальную онлайн-платформу с полезными материалами по истории.

Особое внимание уделят патриотическим темам: памяти о Великой Отечественной войне, героях прошлого и современности, а также волонтёрским акциям вроде «Бессмертного полка» и «Георгиевской ленты» .

В Министерстве уверены: если дети будут знать настоящую, научно подтверждённую историю своей страны, они вырастут ответственными, патриотичными и с уважением отнесутся к прошлому. Это поможет им чувствовать себя частью большой страны и понимать, почему важно беречь ее традиции и достижения.