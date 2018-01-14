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«Тулица» проиграла в Череповце «Северянке» со счетом 1:3

«Тулица» проиграла в Череповце «Северянке» со счетом 1:3

Тульская команда опустилась на пятое место.

Первая игра девятого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» завершилась поражением «Тулицы». Встреча закончилась во счетом 1:3. За девять туров череповецкие волейболистки ни разу не проиграли.
 
В официальной группе тульской волейбольной команды в Вконтакте опубликован счет по партиям: 25:21, 25:18, 16:25, 25:17. 
 
По окончании встречи «Тулица» оказалась на пятой строчке в турнирной таблице. 
 
Повторный матч состоится сегодня в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть в группе ВКонтакте.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:15 +1
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