«Тулица» проиграла в Череповце «Северянке» со счетом 1:3

Первая игра девятого тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» завершилась поражением «Тулицы». Встреча закончилась во счетом 1:3. За девять туров череповецкие волейболистки ни разу не проиграли.

В официальной группе тульской волейбольной команды в Вконтакте опубликован счет по партиям: 25:21, 25:18, 16:25, 25:17.

По окончании встречи «Тулица» оказалась на пятой строчке в турнирной таблице.