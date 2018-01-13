Евгений Авилов: «Исторический центр Тулы благоустроим к открытию музейной улицы Металлистов»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Исторический центр города Тулы – в границах кольца улицы Советской – надо привести в порядок. Такое решение приняла администрация города, выполняя работы по проекту «Тульская набережная» и музейная улица Металлистов. Ну, приедут туристы или туляки погулять на набережную, а вокруг нее что?

- Примыкающее к музейной улице Металлистов пространство должно быть приведено в порядок, - говорит Евгений Авилов, глава администрации Тулы. – Основная задача в этих кварталах – выравнять уровень благоустройства набережной и улицы Металлистов и соседних кварталов. Будем сносить незаконные и ветхие строения, переселять людей из ветхих домов, удалять аварийные и сорные деревья. Тут, в основном, американский клен разросся, будем менять его на липы и другие благородные городские деревья. На освободившихся пространствах будем разбивать скверики, устанавливать лавочки, делать клумбы. Чтобы, выйдя с набережной, туристы и туляки попадали в благоустроенное пространство. Мы не хотим, чтобы из хорошего проекта «Тульская набережная» получилась «потемкинская деревня». Планируем завершить работы в этих кварталах одновременно с открытием улицы Металлистов.

С 15 декабря администрация провела полностью инвентаризацию обозначенного пространства – определены собственники земельных участков и строений в этом районе города, статус всех строений, собственникам вынесли предписания привести фасады в надлежащий вид.

- Вся территория между улицами Союзной и Металлистов разбита на сектора, - пояснил первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин. - Сейчас идут работы по расчистке территорий от незаконных строений, проще говоря, всяких сараев, разрушенных и полуразвалившихся заборов, пристроек, чуланов и прочих «наростов» на зданиях. Удалены поросль и аварийные деревья, в землю зарыты коммуникации теплосетей, которые много лет «украшали» улицы этого района.

Даже на первый взгляд объем выполненных работ значительный. И это без реставрационных и восстановительных работ!

Пока на этом пространстве они не планируются. По словам Владислава Галкина, в ближайшее время в этом районе будут расселены три дома – пер. Черниковский, 8, ул. Союзная, 2, ул. Благовещенская, 7.

В расчищенных дворах остались только туалеты «типа сортир». Ну, а куда без них, если в домах, где еще живут люди, нет никаких удобств?! Туалеты на улице, вода – в колонках.

- Все муниципальное жилье, что есть в этих кварталах, однозначно, будет расселено, - сказал Евгений Авилов. – Если собственники не захотят уезжать отсюда, то их обязанность – привести в порядок свое здание. На мой взгляд, чтобы тут расселить ветхое жилье и привести все в порядок, нужно лет пять целенаправленной работы. Естественно, при определенных материальных ресурсах и набранного темпа работ.

Кстати, жители благодарны администрации за уже проделанную работу.

- Спасибо Вам, Евгений Васильевич, от имени жителей вот этого маленького домика. Убрали разрушенные сараи и заросли старых деревьев. Теперь еще дорожки проложить и, может быть, качельки детские поставить, чтобы с детьми можно было выйти во двор погулять, - сказала одна из жительниц дома на ул. Союзной Юлия Владимировна.

На вопрос – а будут ли и сюда тянуть коммуникации, как на улицу Металлистов, - Евгений Авилов честно признался, что всему свое время. А главное – понимание целей и задач прокладывания этих самых коммуникаций. Сейчас администрация анализирует возможности отселения жителей и использования зданий, создает паспорт исторического центра Тулы. Впрочем, на этих улицах ситуация с коммуникациями гораздо проще, чем на улице Металлистов.

Что касается висящих на столбах освещения пучков проводов, то, по словам Евгения Авилова, жизнь заставит убрать их под землю. Как на улице Металлистов. Но это уже следующая история.

Для зданий этого квартала администрация согласовала единый вид заборов и ограждений. Никаких профлистов или бетонных блоков быть не должно. Только «прозрачный», легкий забор из прутьев, не обязательно кованый, главное - не мешающий взгляду.

- Часть заборов сделаем за счет собственников, часть – за счет инвесторов, - пояснил глава администрации. – Но это придаст пространству единый стиль.

На улице Союзной расчищено большое пространство – на месте заброшенных гаражей и всяких подсобных помещений воинской части. На этой площадке будет расположена бесплатная парковка на 150 машиномест для машин и экскурсионных автобусов. А вот парковка на улицах Союзная и Благовещенская будет запрещена – для увеличения траффика этих улиц.

Сама улица Благовещенская тоже совсем скоро станет насквозь проездной. С нее уберут здание, закрывающее выезд на ул. Советскую, а узкую часть рядом с храмом Благовещения Пресвятой Богородицы расширят за счет тротуара и переноса опор освещения.

- В этом квартале находится 9 многоквартирных домов, 15 зданий – в частной собственности, причем 10 из них являются объектами культурного наследия. Инспектора АТИ обошли всю эту территорию и выявили около 40 объектов, требующих ремонта. У нас есть дорожная карта, где указаны виды работ по каждому объекту, - пояснила Алина Кабирова, замначальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы. - За неисполнение предписаний комиссии будем составлять протоколы об административном правонарушении.

- Ряд объектов, находящийся в государственной и региональной собственности, проходят реставрацию. На некоторых объектах работы ведут собственники. Мы будем отслеживать, чтобы собственники соблюдали обязательства по сохранению объектов наследия, - пояснил Денис Горецкий, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.