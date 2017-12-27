В новогодние праздники электрички в Тульской области будут ходить до поздней ночи
Расписание движения пригородных поездов будет частично изменено.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря по 9 января изменится расписание движения пригородных электропоездов Московской железной дороги. Это сделано для того, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне Нового Года и Рождества, а также после них.
Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:
- 29 декабря – расписанием пятницы,
- с 30 декабря по 7 января – расписанием субботы,
- 8 января – расписанием воскресенья,
- 9 января – расписанием вторника.
Сразу на нескольких радиальных направлениях МЖД ряд ночных поездов, которые отправляются около полуночи, выйдут на маршруты позже обычного графика. На Казанском, Киевском и Курском направлениях появятся дополнительные пригородные поезда.
В пятницу, 29 декабря, электричка из Москвы в Тулу отправится в 18.41. В понедельник, 8 января, экспресс отправится из Тулы в Москву в 14.07. Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с расписанием пригородных поездов и заранее распланировать поездки. Сделать это можно на официальном сайте «РЖД».