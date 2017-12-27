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Туляк, зарезавший собственного брата, сядет на скамью подсудимых

Туляк, зарезавший собственного брата, сядет на скамью подсудимых

Мужчина нанёс родственнику несколько колото-резаных ран. Спустя несколько дней несчастный скончался в больнице.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 20 октября в частном доме на улице Верхняя Краснослободская между обвиняемым и его братом произошёл конфликт, переросший в драку. Мужчина схватился за нож и нанёс родственнику несколько ударов в грудную клетку и живот. От полученных ран потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд. Обвиняемый находится под стражей.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:57 0
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