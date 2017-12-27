За неделю 3466 туляков заразились гриппом
Этот показатель ниже эпидемического порога на 15,5%.
В Туле за неделю зарегистрировано 3466 случаев заболеваний гриппом, что ниже эпидемического порога на 15,5%. Об этом сообщают сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора.
В Тульской области на десять тысяч человек населения приходится примерно 43 больных – это ниже эпидемического порога на 24%. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно по телефонам 37-33-25, 37-07-06.
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