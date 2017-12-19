Кадр из видео
Открытие главной новогодней ёлки Тулы завершилось большим фейерверком
Подробный репортаж с праздника позднее смотрите на Myslo.
В Туле завершился праздник, приуроченный к открытию большой новогодней ёлки на площади Ленина. Напомним, ради этого в оружейную столицу из Великого Устюга прибыл главный зимний волшебник нашей страны.
Кроме того, в центре города состоялся большой забег Дедов Морозов, и прошла праздничная программа. Она завершилась большим фейерверком. Видео с места событий в редакцию Myslo прислал туляк Сергей Медведев.
Подробный репортаж с праздника мы опубликуем позднее. Кстати, веселье всё ещё продолжается – до 22.00 на площади Ленина запланированы выступления творческих коллективов, огненное шоу на льду и молодежная дискотека на коньках.
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