Открытие главной новогодней ёлки Тулы завершилось большим фейерверком

Кадр из видео

В Туле завершился праздник, приуроченный к открытию большой новогодней ёлки на площади Ленина. Напомним, ради этого в оружейную столицу из Великого Устюга прибыл главный зимний волшебник нашей страны.

Кроме того, в центре города состоялся большой забег Дедов Морозов, и прошла праздничная программа. Она завершилась большим фейерверком. Видео с места событий в редакцию Myslo прислал туляк Сергей Медведев.

Подробный репортаж с праздника мы опубликуем позднее. Кстати, веселье всё ещё продолжается – до 22.00 на площади Ленина запланированы выступления творческих коллективов, огненное шоу на льду и молодежная дискотека на коньках.