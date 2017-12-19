Житель Ясногорска угнал у собутыльника «Ладу», чтобы съездить за спиртным

Преступник попал в ДТП и разбил автомобиль. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Прокуратурой Ясногорского района утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя. Он ответит перед судом за угон. Летом текущего года он находился в гостях у своего знакомого – мужчины распивали спиртные напитки. Когда товарищ уснул, злоумышленник решил съездить на его «Ладе» за новой порцией горячительного.

Забрав у хозяина ключи от автомобиля, он сел за руль и, выехав на улицу Кирова посёлка Ревякино, попал в ДТП. В этот же день угонщик был задержан сотрудниками ОМВД России по Ясногорскому району. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.