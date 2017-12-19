новости
новости
Регистрация
В Ясногорском районе коммерсанты устроили на арендуемой земле свалку

В Ясногорском районе коммерсанты устроили на арендуемой земле свалку

Сотрудники Россельхознадзора составили в отношении юрлица административный протокол и выдали предписание об устранении нарушений.

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении ООО «Экострой». Эта фирма арендует земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 13 га в Ясногорском районе. 

Оказалось, что арендатор превратил участок в настоящую свалку – непосредственно на поверхности почвы складируются твердые коммунальные отходы, отходы производства и строительный мусор. 

За выявленные нарушения в отношении ООО «Экострой» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, материалы направлены в районный суд. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:52 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Россельхознадзорапроверканарушение законодательстваэкологиянесанкционированные свалки
Место
Тульская областьЯсногорский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские юнармейцы отправили детям Сирии полтонны сладостей
Тульские юнармейцы отправили детям Сирии полтонны сладостей
Открытие главной новогодней ёлки Тулы завершилось большим фейерверком
Открытие главной новогодней ёлки Тулы завершилось большим фейерверком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.