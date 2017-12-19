В Ясногорском районе коммерсанты устроили на арендуемой земле свалку

Сотрудники Россельхознадзора составили в отношении юрлица административный протокол и выдали предписание об устранении нарушений.

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении ООО «Экострой». Эта фирма арендует земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 13 га в Ясногорском районе.

Оказалось, что арендатор превратил участок в настоящую свалку – непосредственно на поверхности почвы складируются твердые коммунальные отходы, отходы производства и строительный мусор.

За выявленные нарушения в отношении ООО «Экострой» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, материалы направлены в районный суд. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.