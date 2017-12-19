В Тулу приехал главный Дед Мороз страны из Великого Устюга

Фото автора и Дмитрия Дзюбина.
На протяжении последних 17 лет Дед Мороз из Великого Устюга ежегодно отправляется в большое путешествие. 1 ноября стартовал ежегодный социальный проект «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Дед Мороз объедет всю страну за 60 дней. Каждый год увеличивается количество городов-участников. Главный зимний волшебник отправился в большой тур по России с большой командой НТВ еще в начале ноября.
23-м городом на путевой карте проекта стала Тула. Вместе с ним в оружейную столицу прибыл актер Андрей Федорцов.
Основная цель его путешествия – помочь тем, кому важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечительства родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса.
– Есть очень много благотворительных фондов в стране, но самый лучший – это Дед Мороз, которому могут верить все от мала до велика, — сказал актер Андрей Федорцов на пресс-конференции.
Самое заветное желание, которое сам Дед Мороз загадывает на свой день рождения и Новый год: чтобы слезы на глазах людей были только от радости.
Самое заветное желание, которое сам Дед Мороз загадывает на свой день рождения и Новый год: чтобы слезы на глазах людей были только от радости!
Самое заветное желание, которое сам Дед Мороз загадывает на свой день рождения и Новый год: чтобы слезы на глазах людей были только от радости.
Дед Мороз уверен, что самое главное – это не стареть душой и поэтому этим летом он планирует прыгнуть с парашютом, чтобы доказать, что спорту возраст не помеха.
А еще Дед Мороз рассказал о детских желаниях и как меняются они с течением времени:
– Часто мечтают о самом модном и дорогом, но меня расстраивает, когда дети просят у меня подарки только ради того, чтобы похвастаться. Больше всего радуют письма, в которых ребенок пишет о семье, ведь новый год – это праздник победы над эгоизмом, когда ребенок учится дарить подарки. Очень греют письма, в которых ребята просят подарки для мама с папой и мир во всем мире.
Приоткрыл Дед Мороз секрет того, как ему удается успевать сделать для всех детей подарки: он сразу после Нового года начинает сразу готовить подарки уже на будущий год. Помогают же ему во всем его помощники-волшебники, которые живут по всему миру.
В завершение пресс-конференции с Дедом Морозом смогли пообщаться и сфотографироваться дети.
В Туле 19 декабря Дед Мороз пообщается в Музее самоваров с воспитанниками Новомосковской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, затем посетит Тульский специализированный дом ребёнка.
А 17.00 начнётся городское мероприятие «Построение Дедов Морозов».
куда написать письмо
Напомним, что написать письмо Деду Морозу и попросить о самом сокровенном может каждый. Для сбора посланий на сайте ntv.ru
открыт специальный раздел. Также можно отправить письмо на почту dedmoroz@ntv.ru.
Из истории вопроса
Прообразом Деда Мороза считается Святой Николай. Он был добрым чудотворцем и гонителем зла, покровителем похищенных и потерянных детей.
Николай родился 17 столетий назад в приморском городе Патара в зажиточной семье.
С раннего детства он помогал любому, кто попал в трудное положение. После смерти родителей он унаследовал большой особняк, который, не колеблясь, раздал нищим.
Повзрослев, Николай продолжал совершать добрые дела. Так, однажды он узнал, что его сосед потерял все свое состояние и не мог обеспечить приданым своих дочерей. Чтобы помочь девушкам избежать позора, ночью Николай подбросил их отцу в ботинок золото. Другая легенда гласит, что он подбрасывал деньги через дымоход, а монеты чудесным образом попадали в носки, которые сушились у костра.
От добрых поступков Николая и другие люди тоже становились добрее и старались помочь знакомым и незнакомым.
Николай Чудотворец принадлежит к числу любимейших святых христианской церкви, его почитают и на Западе, и на Востоке. Верующие славят память Николая дважды в год: 19 декабря и 9 мая.