В Тулу приехал главный Дед Мороз страны из Великого Устюга

– Есть очень много благотворительных фондов в стране, но самый лучший – это Дед Мороз, которому могут верить все от мала до велика, — сказал актер Андрей Федорцов на пресс-конференции.

Самое заветное желание, которое сам Дед Мороз загадывает на свой день рождения и Новый год: чтобы слезы на глазах людей были только от радости.