Как работают тульские МРЭО в новогодние праздники
Публикуем режим работы.
30 и 31 декабря текущего года отделения МРЭО ГИБДД работают по обычному графику. 1, 2 января — выходные дни.
3 января
- отделение № 9 с 9.00 — 18.00 (г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)
- отделение № 11 с 9.00 — 18.00 (г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)
4 января
- отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
- отделение № 6 с 9.00 — 18.00 (г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)
5 января
- отделение № 7 с 9.00 — 18.00 (г. Донской, ул. Заводская, д. 1-а)
- отделение № 8 с 9.00 — 18.00 (г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)
- отделение № 12 с 9.00 — 18.00 (г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)
6 января
- отделение № 1 с 9.00 — 16.45 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение № 10 с 9.00 — 16.45 (г. Новомосковск, Узловской пр., д. 5)
7 января — выходной.
8 января: отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
С 9 января все отделения МРЭО будут работать по обычному графику.
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