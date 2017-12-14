Как работают тульские МРЭО в новогодние праздники

30 и 31 декабря текущего года отделения МРЭО ГИБДД работают по обычному графику. 1, 2 января — выходные дни.

3 января

отделение № 9 с 9.00 — 18.00 (г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)

отделение № 11 с 9.00 — 18.00 (г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)

4 января

отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)

отделение № 6 с 9.00 — 18.00 (г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)

5 января

отделение № 7 с 9.00 — 18.00 (г. Донской, ул. Заводская, д. 1-а)

отделение № 8 с 9.00 — 18.00 (г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)

отделение № 12 с 9.00 — 18.00 (г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)

6 января

отделение № 1 с 9.00 — 16.45 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 10 с 9.00 — 16.45 (г. Новомосковск, Узловской пр., д. 5)

7 января — выходной.

8 января: отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)