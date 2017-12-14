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Как работают тульские МРЭО в новогодние праздники

Как работают тульские МРЭО в новогодние праздники

Публикуем режим работы.

30 и 31 декабря текущего года отделения МРЭО ГИБДД работают по обычному графику. 1, 2 января — выходные дни.

3 января

  • отделение № 9 с 9.00 — 18.00 (г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)
  • отделение № 11 с 9.00 — 18.00 (г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)

4 января

  • отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)
  • отделение № 6 с 9.00 — 18.00 (г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)

5 января

  • отделение № 7 с 9.00 — 18.00 (г. Донской, ул. Заводская, д. 1-а)
  • отделение № 8 с 9.00 — 18.00 (г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)
  • отделение № 12 с 9.00 — 18.00 (г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)

6 января

  • отделение № 1 с 9.00 — 16.45 (192 км автодороги «Крым»)
  • отделение № 10 с 9.00 — 16.45 (г. Новомосковск, Узловской пр., д. 5)

7 января — выходной.

8 января: отделение № 3 с 9.00 — 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д.15-г)

С 9 января все отделения МРЭО будут работать по обычному графику.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:27 0
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