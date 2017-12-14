Туляков приглашают на первый концерт воспитанников Центра одаренных детей

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области

Тульский аналог сочинскому «Сириусу» появился на базе областной музыкальной школы им. Райхеля менее 3 месяцев назад.

18 декабря в 17.00 в Колонном зале Дворянского собрания подведут музыкальные итоги полугодия учащихся Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».

В этот вечер на сцену выйдут 43 юных музыканта из разных уголков региона и профессиональные коллективы областной филармонии — Тульским государственным хором, Тульским филармоническим симфоническим оркестром, оркестром русских народных инструментов «Тула», ансамблем «Легенда». Во время концерта прозвучат и камерные ансамбли, в составе которых сыграют учащиеся Центра, а также сольные выступления юных музыкантов.

Творческий Центр открылся на базе музыкальной школы им. Райхеля 5 октября этого года. Занятия строятся по формуле личного успеха. На протяжении всего обучения каждого ребенка творчески поддерживают наставники-педагоги, а психологи учат управлять эмоциями во время концертных выступлений. Ребята занимаются с педагогами, исполнителями, чей авторитет в музыкальном мире неоспорим, — народные и заслуженные артисты России, профессора столичных музыкальных вузов.