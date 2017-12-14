Кадр из видео.
Щёкинские власти об уборке клюшками и швабрами: «Это не наши»
Необычные технологии сняли на видео местные жители.
Ранее Myslo писал о том, что в Щёкино две женщины расчищали дорогу от снега весьма оригинальным способом — с помощью швабры и клюшки.
Пресс-служба
администрации МО Щёкинский район прокомментировала этот ролик:
- Содержание и расчистку тротуаров города Щёкино осуществляют две организации — «Щёкинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» и ООО «Москва». Первое предприятие осуществляет расчистку тротуаров в северо-западном микрорайоне г. Щекино, а второе — в центральной части города.
Лица, указанные на видеосъемке, работниками указанных организаций не являются.
Сотрудники подрядных организаций обеспечены хозяйственным инвентарем — снеговыми лопатами — и полностью экипированы форменной зимней одеждой.
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