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Щёкинские власти об уборке клюшками и швабрами: «Это не наши»
Кадр из видео.

Щёкинские власти об уборке клюшками и швабрами: «Это не наши»

Необычные технологии сняли на видео местные жители.

Ранее Myslo писал о том, что в Щёкино две женщины расчищали дорогу от снега весьма оригинальным способом — с помощью швабры и клюшки.
 
Пресс-служба администрации МО Щёкинский район прокомментировала этот ролик:
 
- Содержание и расчистку тротуаров города Щёкино осуществляют две организации — «Щёкинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» и ООО «Москва». Первое предприятие осуществляет расчистку тротуаров в северо-западном микрорайоне г. Щекино, а второе — в центральной части города.
 
Лица, указанные на видеосъемке, работниками указанных организаций не являются.
 
Сотрудники подрядных организаций обеспечены хозяйственным инвентарем — снеговыми лопатами — и полностью экипированы форменной зимней одеждой.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:15 +1
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