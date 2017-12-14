Щёкинские власти об уборке клюшками и швабрами: «Это не наши»

Кадр из видео.

Пресс-служба администрации МО Щёкинский район прокомментировала этот ролик:

- Содержание и расчистку тротуаров города Щёкино осуществляют две организации — «Щёкинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» и ООО «Москва». Первое предприятие осуществляет расчистку тротуаров в северо-западном микрорайоне г. Щекино, а второе — в центральной части города.

Лица, указанные на видеосъемке, работниками указанных организаций не являются.

Сотрудники подрядных организаций обеспечены хозяйственным инвентарем — снеговыми лопатами — и полностью экипированы форменной зимней одеждой.