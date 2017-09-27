В Белоусовском парке пройдёт фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

На основной площадке фестиваля, рядом с парковой сценой, будет работать выставка детского технопарка «Кванториум» с научно-популярными опытами и инновационными разработками.

Семьи с детьми смогут принять участие в конкурсе детских рисунков на асфальте и бумаге на тему «Энергоэффективный дом, я и моя семья». Победители конкурса получат призы.

В рамках мероприятия можно будет узнать об эволюции приборов учета, поучаствовать в познавательных экскурсиях, пройти урок электробезопасности и принять участие в квесте «Тропа энергосбережения».

Главным мероприятием фестиваля станет сбор подписей под петицией в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение в России. Итоги будут подведены в ноябре в рамках международного Форума ENES 2017.