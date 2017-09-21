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В Туле школу закрыли на карантин: около 60 детей заболели неизвестной болезнью

В Туле школу закрыли на карантин: около 60 детей заболели неизвестной болезнью

Школа ЦО №56 в поселке Плеханово закрыта на семь дней. Диагноз заболевшим детям пока не поставили.

20 сентября 2017 года в Плехановской школе (ЦО №56) заболели более 60 детей. Рвота, понос, слабость и другие симптомы: на занятия школьники не попали. Известно, что все заболевшие дети учатся в разных классах. О точном количестве заболевших официальной информации нет.

Разные источники называют разные цифры – 60 и 70 человек.

О случившемся Myslo сообщили местные жители. Со слов родителей, на следующий день детям стало лучше, а в школу приезжал инфекционист.

Роспотребнадзор проводит проверку. У всех заболевших ребят взяли необходимые анализы. Учебное заведение закрыто на карантин, пока на семь суток.

Однако со слов некоторых родителей, вчера их собрали в школе и посоветовали не комментировать происходящее и нигде не распространяться о ЧП.

 

Myslo запросил комментарий у городских властей.

Пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на управление образования города сообщила:

– Образовательный процесс в школе действительно приостановлен на семь дней на основании постановления Роспотребнадзора. Говорить о диагнозе заболевших рано, так как ещё не готовы результаты исследований.

Управление образования подчеркивает, что на изучение программы приостановление учебного процесса не повлияет.

Myslo следит за развитием событий. На момент написания новости корреспонденты работают в поселке Плеханово.

 

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