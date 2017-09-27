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В день Всероссийского субботника туляки смогут понаблюдать за птицами
Фото: kulpole.ru

В день Всероссийского субботника туляки смогут понаблюдать за птицами

В рамках акции запланированы экологические и развлекательные мероприятия.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» запланирован в рамках мероприятий Года экологии. Первый этап субботника состоялся весной. В нем приняли участие около 100 тысяч жителей области.

По традиции, самые масштабные мероприятия пройдут в Туле. Осенний планируют поддержать более двух тысяч жителей – представители трудовых коллективов и общественных советов, сотрудники промышленных предприятий, сотрудники правительства региона, активные граждане.

Основная задача – уборка мусора, газонов, листвы, очистка прибрежной территории водоемов. Субботник пройдет на территории сквера, расположенного возле ДКЖ, в Платоновском парке и на других территориях. В ЦПКиО имени Белоусова запланированы выступления тульских гармонистов, полевая кухня и чаепитие с тульскими пряниками.

Уборку парков, улиц и скверов, придомовых территорий проведут во всех муниципальных образованиях Тульской области. Предстоит навести порядок на участках лесного фонда в поселке Косая гора (рядом с эко-тропой «Малиновая засека»), в поселке Скуратовский, на особо охраняемых природных территориях в «Рогожинском парке» и «Бегичевском лесу».

На территории Музея «Куликово поле» в этот день пройдут командные автомобильные соревнования по фотосъемке птиц на специальных маршрутах. Все желающие могут принять участие в конкурсах: самое массовое участие регионов в субботнике, лучший эко-репортаж и лучший сценарий субботника. Подробности акции – на сайте общероссийского движения «Зеленая Россия».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:44 0
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