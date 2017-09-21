В Туле состоится творческий фестиваль «Верь в себя»

В пятницу, 22 сентября, в Городском концертном зале состоится открытие фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя».

В нём примут участие туляки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 лет. Они выступят с концертными номерами в двух номинациях: вокал и хореография. В фестивале примут участие как сольные исполнители, так и творческие коллективы.

Фестиваль организован управлением по спорту, культуре и молодежной политике администрации Тулы и Управлением социальной защиты населения Тульской области. С 14.00 до 15.00 в холле концертного зала будут работать интерактивные площадки, а в 15 часов состоится торжественное открытие фестиваля.