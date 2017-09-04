Какие подарки подготовлены Туле и тулякам ко дню рождения города-героя

9 и 10 сентября в Туле будут отмечать день города. Какой Тула встретит свою 871-ю годовщину со дня основания города?

Подготовка Тулы ко Дню города практически завершена. Ежедневно глава администрации города-героя Евгений Авилов инспектирует основные площадки предстоящего праздника.

Например, в минувшую субботу он проверил состояние набережной Упы со стороны Пролетарского моста. И это не случайно, ведь она станет одной из основных площадок празднования Дня города.

К предстоящему празднику на набережной покрасят скамеечки, подготовят площадку у Большой Сковороды, в которой для гостей праздника поджарят картофель, заасфальтируют площадку, где в этом году появится оборудование для уличного баскетбола.

8 сентября будет включение праздничной подсветки в городе. А площадь Ленина украсит малая архитектурная форма – тульский самовар. 9 сентября улица Менделеевская превратится в аллею тульских брендов «Тульские сласти». В деревянных домиках, оформленных в едином стиле, разместятся гостеприимные кафе, где предприниматели угостят туляков и гостей города своей продукцией, проведут дегустацию фирменных блюд и мастер-классы.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов - День рождения Тулы – это не просто два праздничных выходных. Мы готовимся к ним весь год. Ведь на день рождения принято дарить подарки и наводить порядок. Для Тулы и туляков такими подарками будут благоустроенные дворы, отремонтированные дороги, новые скверы и фонтаны, - считает глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Очень приятно, что с каждым годом в подготовке ко дню города принимает участие всё большее число туляков. Мы любим свой город и сделаем всё, чтобы он был красивым, комфортным для проживания, интересным для туляков и наших гостей.

Только цифры

62 двора комплексно благоустроено ко дню города

101 двор получили новое асфальтовое покрытие дорог

62 объекта отремонтированы по программе «народный бюджет-2017»

172 объекта освещены по программе «Большая Тула. Светлый город-2017»

17 мест отдыха благоустроено

12 тротуаров и 111 дорог площадью 605 тыс кв м отремонтировано

По сложившейся традиции в нашем городе украшают не только площадь Ленина и главные проспекты. Преображается вся Большая Тула! В каждом округе подготовили свои подарки горожанам и гостям города.

Заречье зовет на «Вишневое чаепитие»

Максим Щербаков - Подготовка округа ко Дню города – это, в первую очередь, выполнение Программы благоустройства на 2017 год, - считает Максим Щербаков, начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу. - В приоритете – благоустройство дворов, ремонт и освещение по программы «Тула – светлый город». Ко дню города в округе будет готово 90% всего запланированного ремонта дорог. Планы по освещению улиц и объектов уже выполнены все на 100%. Что касается благоустройства дворов, то у нас в округе их рекордное количество – 49! Из них 22 двора – это территории бывшего Ленинского района, а 25 – непосредственно Заречье. Причем 20 дворов будут благоустроены комплексно. Две недели назад повторно на конкурсной основе определились два подрядчика. Работы уже ведутся на трети дворов. Конечно, ко дню города все мы сделать не успеем, но в первой декаде октября все 49 дворов будут сданы.

Ко дню города в Заречье появится тематический двор на ул. Галкина, 10. Он будет посвящен городу Курску. Здесь уже заасфальтированы площадки под установку оборудования с резиновым покрытием. Там же установят ограждение и большая скамейка с символикой Курска.

Завершены все конкурсные процедуры и определен подрядчик для обновления Молодежного бульвара. В конце сентября бульвар будет готов. Напомним, что благоустройство этого общественного пространства проводится на спонсорские средства НИИ «Стрела». А в 2016 году читатели «Слободы» и портала Myslo посадили там 50 лип.

Ко дню города в Зареченском округе будет сдано много спортивных объектов. Например, стадион в пос. Ленинский, возрождаемый по инициативе и при личном участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спортивные площадки и футбольные поля в пос. Октябрьском, в Барсуках.

По народному бюджету в этом году в Заречье выполнены 15 заявок, еще две перейдут на следующий год (это водоснабжение села Обидимо). В этом году особый упор в проектах «народного бюджета» сделан на социально значимые объекты, например, дороги и ограждения школьных дворов. Кстати, и на следующий год 70% заявок касаются благоустройства территорий общеобразовательных и спортивных школ.

- Второй раз – уже можно сказать, традиция – в Зареченском округе в сквере «Тульское чаепитие» (у храма Сергия Радонежского) ко дню города пройдет «Вишневое чаепитие». Приглашаем в пятницу, 8 сентября, жителей похвалиться своими вареньями и джемами. На чаепитие придут со своей продукцией и будут угощать всех желающих предприятия общепита Заречья, например, «Богучарово-маркет», известный многим по огромному ассортименту вкусных джемов и варений. Чай из самоваров, выпечка, варенье и концертная программа готовы. Приходите, будет сладко! - пригласил Максим Щербаков.

Вот так выглядел перекресток пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле еще совсем недавно. На днях тут установят новую скульптурную композицию.

Новое место встречи будет в центре!

Александр Елкин Праздник мы уже начали отмечать – в последние выходные августа провели фестиваль «Удачный улов-2017», - говорит Александр Елкин, начальник главного управления по Центральному территориальному округу. - Было много участников всех возрастов, а болельщиков в сто раз больше. На фестивале всех желающих угощали кашей из полевой кухни и горячим чаем. На фестиваль мы приглашали детишек из многодетных и малообеспеченных семей. Им вручили ранцы и подарки к началу учебного года.

В этом году в округе благоустраивают 22 двора. Двор на пр. Ленина, 143-143-а будет тематический, посвященный Могилеву. Там монтируется оборудование детской площадки, обустроена парковка, заменен асфальт, появится арка с гербом города-побратима. Двор будет выполнен в красно-зеленых тонах Могилева.

Ремонт дорог здесь практически завершен. Туляки могут оценить результат - достаточно проехать по двум важным объектам, по проспекту Ленина и улице Каминского.

Главный подарок округа ко дню города – скульптура Зураба Церетели «Место встречи». Она выполнена практически в натуральную величину, и, думаю, станет символом Тулы, местом встречи, селфи жителей и гостей города. 7 сентября перед областной детской библиотекой торжественно откроют новую скульптурную композицию.

В Пролетарке появился двор моряков

Сергей Шестаков - В этом году областной клинической больнице, которая располагается на территории округа, исполняется 115 лет, - говорит Сергей Щестаков, начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу. - Мы сделали замечательный сквер вокруг – 2-метровый памятник Айболиту, цветы, газон, деревья-крупномеры, игровые детские комплексы, литые лавочки. Все это создаст хорошее настроение и пациентам, и их родным, и персоналу, и всем тулякам, кто живет рядом.

В округе готовят к торжественному открытию два образцовых тематических двора – липецкий и владивостокский.

- Раз мы, туляки, отправляем наших ребят служить на дальневосточный подводный крейсер «Варяг», значит, у нас в Туле должен быть двор города Владивостока. Он появится на ул. Кутузова, 43. Детский игровой комплекс сделан в виде корабля, весь двор раскрашен в бело-голубые тона, - рассказывает Сергей Шестаков. - А двор на ул. Кутузова, 17-а будет посвящен Липецку, нашему городу-побратиму, городу металлургов. Уже уложен газон, высажены крупномерные липы, установлено детское игровое оборудование, смонтирована площадка для воркаута, скамейки, урны. Ко Дню города будет установлена стела с символикой Липецка. А еще мы ремонтируем в 27 дворах асфальтовое покрытие и делаем парковочные карманы.

Не забывают в Пролетарском округе и Большую Тулу. В Шатске поставили большую детскую площадку – крытую, с 22 объектами. Аналогичная стоит за ДК комбайностроителей. Вокруг Щегловского монастыря благоустроили территорию – разбили сквер, установили детскую площадку, поставили биотуалеты.

- Кстати, спасибо «Слободе» и неравнодушным жителям за еловую аллею, которую вы посадили весной этого года . Все деревья принялись и хорошо пошли в рост, - доложил Сергей Шестаков.

Продолжается благоустройство Баташовского парка. Там установили много детских игровых элементов, поставили 24 лавочки, оформили велодорожку. Доработали памятник чернобыльцам – смонтировали освещение.

- Ну и конечно, мы закрыли проблему мусора, вернее, его уборки, особенно в частном секторе. Это большое достижение для округа. И большой труд команды терруправления, - похвалил туляков глава терруправления. - Что касается ремонта дорог, то, думаю, для всех пролетарцев большой подарок – ремонт ул. Марата от ул. Каракозова до ТЦ РИО. На следующий год мы продолжим работы и отремонтируем улицу от Каракозова до ДК Комбайнового завода.

А еще ко дню города в сквере за ДК Комбайнового завода 8 сентября будет большой праздник для пролетарцев – на широкую ногу, с тортами, чаепитием, пряниками. Подготовлена большая развлекательная программа и фейерверк.

А Советскому району еще и 40 лет стукнуло!

Александр Картышов - В этом году мы благоустроили два сквера на территории округа по программе «народный бюджет» - сквер у кинотеатра «Октябрь» (Красноармейский проспект, 14) и на пересечении ул. Фрунзе и Демонстрации (у клиник «Взгляд»), - говорит Александр Картышов, начальник главного управления по Советскому территориальному округу.

Сквер у кинотеатра уже готов, он сделан вдоль улицы Лейтейзена (от Коасноармейского проспекта до ул. Сойфера), там сохранили лиственничную аллею, установили 12 новых чугунных лавочек, смонтировали сухой фонтан с подсветкой и музыкой. В будущем планируется продолжить сквер до ул. Мосина.

Сквер Сафонова (у клиники «Взгляд») будут благоустраивать до конца строительного сезона – и откроют к 31 октября. Планируют посадить клены, установить лавочки.

В планах на следующий год – благоустройство Славянского бульвара, там будет установлена площадка для воркаута. А в сквере героев-афганцев будем менять детский игровой комплекс.

На ул. Пушкинской, 32 сделали особый двор – он выполнен в цветах и тематике города Белгорода. Торжественное открытие запланировано на 8 сентября в 18.00. Всего же в округе в этом году комплексно будут отремонтированы 10 дворов, еще в трех сделано асфальтовое покрытие.

- В этом году Советский округ празднует 40-летие. Так что у нас двойной праздник, к которому мы подготовили тематический вечер «Всё по-советски!» Приходите 7 сентября в 17.00 к городскому концертному залу (ул. Советская, 2). Будет весело и интересно – подготовлены выставки ретро-вещей, старых плакатов, фотографий артистов советского кино и эстрады, фото улиц Советского района разных лет и пионерской атрибутики. Настоящее советское мороженое можно будет купить за 15 копеек, а пирожки – за 5. Творческие коллективы ГКЗ подготовили концертную программы в стиле 70-80-х. Подарком для всех будет выступление ВИА «Фанты», - приглашает Александр Картышов.

Экологическая тропа ведет в Малиновую засеку

Евгений Пятисоцков Ко Дню города в Привокзальном районе - в Яснополянском лесничестве на Косой горе - появилась «Экологическая тропа «Малиновая засека», - говорит Евгений Пятисоцков, начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу. - Раньше это было популярное место для «дикого» туризма, то есть машину поставить некуда, мусор выбросить некуда. Теперь здесь благоустроенная поляна, являющаяся отправной точкой для четырех маршрутов. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, летом – на велосипедах, а также круглый год гулять пешком. В перспективе по тропе будут проводиться групповые экскурсии и многодневные пешие походы со стартовой точкой в лесах Косой горы. Также будут работать группы здоровья, например, каждые выходные там будут проходить мастер-классы по скандинавской ходьбе. Спонсором создания экологической тропы выступил Косогорский металлургический комбинат.

Ко дню города в Привокзальном округе также появится тематический двор – на ул. Макаренко, 13 дворовая территория будет оформлена в стиле нашего города-соседа Калуги.

В этом году начали подготовку к обновлению сквера у ТНИТИ, убирают сухостой, разрабатывают проект благоустройства с сухим фонтаном, как в новом сквере у кинотеатра «Октябрь».

Продолжается развитие «Партизанской деревни» - в этом сезоне тут высадили живую изгородь, поставили площадку для воркаута. К 75-летию Победы тут будет создана аллея героев – фотографии всех тех, кто защищал Тулу, Привокзальный округ. Сейчас идут работы в архиве.

Близится к завершению комплексное обустройство 12-ти и асфальтирование 24-х дворовых территорий, благоустройство 5 общественных объектов - мест отдыха в деревне Нижнее Елькино, на ул. Октябрьской в пос. Косая Гора, на ул. Дм. Ульянова, а также сквера возле ТНИТИ и мемориала «Стена памяти» в д. Коптево.

А празднование дня рождения Тулы в Привокзальном округе начнется с праздника в ДК «Косогорец» в поселке Косая Гора 8 сентября. Приходите, будет весело!