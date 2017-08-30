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В Туле открыли экотропу «Малиновая засека»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открыли экотропу «Малиновая засека»

Один из трех маршрутов проходит по местам, где 100 лет назад велась активная добыча железной руды.

Торжественное открытие состоялось сегодня в Яснополянском лесничестве на Косой горе в Туле.

Созданием проекта занимался культурно-образовательный фонд «Мишенское» (фонд появился в 2015 году: находится в Белеве и назван в честь родовой усадьбы нашего земляка, поэта Василия Жуковского).

– Раньше это было популярное место для «дикого» туризма. Но по факту здесь ни машину некуда поставить, мусор скапливался. Теперь здесь благоустроенная поляна, являющаяся отправной точкой для трех маршрутов, – рассказала руководитель Фонда Ольга Михайлова.

Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, летом – на велосипедах, а также круглый год гулять пешком. В перспективе по тропе будут проводиться групповые экскурсии и многодневные пешие походы со стартовой точкой в лесах Косой горы. Также будут работать группы здоровья.

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В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 1
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 2
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 3
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 4
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 5
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 6
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 7
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 8
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 9
В Туле открыли экотропу «Малиновая засека», Фото: 10
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Сегодня уже доступна для посещения экотропа «Сварог». Ее протяженность 3 км. Он проходит по местам, где 100 лет назад велась активная добыча железной руды для нужд металлургических предприятий. В походе можно будет увидеть отвалы, оставшиеся от шахт, конгломераты железной руды.   

Инфраструктура экотропы предусматривает оборудование мест отдыха, сбора мусора, информационные аншлаги (объявления) и указатели движения, малые архитектурные формы.
 
«Год Экологии дал старт многим акциям, которые невозможны без участия общественности. Этот проект – тоже результат общественной инициативы. Уверен, что жители Тулы будут поддерживать эту территорию в порядке», – министр экологии Тульской области Юрий Панфилов.
 
 

Экологическая тропа – это обустроенные, прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения населения через специально установленные информационные стенды.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:33 +1
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